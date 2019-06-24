24.06.2019 15:50
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TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı

Bolu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araçlar alev alev yandı. İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

Bolu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araçlar alev alev yandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul kesimi trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR, kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından yola devrilen TIR, sürücülerin ve yanlarında bulunan kişilerin araçlardan çıkmasıyla bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan TIR'ın ardından kazaya karışan diğer araçlar da yandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul araç trafiğine kapandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ise polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle güvenlik amacıyla yangın söndürülene kadar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Ankara istikameti 1 saatin sonunda tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği olay yerinde İstanbul istikameti trafiğe açılmazken, araçlar acil çıkışlardan Ankara istikametine yönlendiriliyor.

Olay yerinden görüntüler;

TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
Kaynak: İHA
Bolu , İstanbul , TEM Otoyolu , 3. Sayfa , Güncel

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