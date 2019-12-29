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Tem otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı: 3 ağır yaralı

İSTANBUL/DHABağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

29.12.2019 06:47 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:50
İSTANBUL/DHA
Bağcılar TEM Otoyolu istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçtaki 3 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza Bağcılar, TEM Otoyolu'nda sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 UPF 93 plakalı cipi kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Ankara istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası cip sürücüsü ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan 3 kişiye ilk müdahalelerini yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araç içine kadar giren bariyer itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesildi. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Tem otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı: 3 ağır yaralı

TEM Otoyolu, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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