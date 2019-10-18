Haberler » 3. Sayfa » TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563,60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

18.10.2019 12:17TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir otomobilde yapılan aramalarda 563,60 gram skunk ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, otomobil içerisine gizlenmiş halde 563,60 gram skunk ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.G. (37) ile yanında yolcu olarak bulunan Y.G. (48) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:19 Sungurlu'da genel güvenlik ve asayiş uygulaması
13:08 Taksicinin yağma oyununu jandarma bozdu
13:07 Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
12:58 Alanya'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı
12:51 Skandal sünnet düğünü ile ilgili 6 kişiye dava açıldı
12:54 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan silahlı şahıs adliyede
12:40 Kastamonu'da uyuşturucu taciri tutuklandı
18.10.2019 13:26:34