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TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar

Genç adam İstanbul'da TEM Otoyolu'nda kaza süsü verilerek gasp edildi. Genç adamın aracına arkadan çarparak durmasını sağlayan gaspçılar, silah kabzasıyla darp ettikten sonra aracını çalarak kaçtılar.

18.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:20

TEM Otoyolu'nda mevkisinde kaza süsü vererek çarptıkları otomobildeki kişiyi darp eden 4 şüpheli otomobili gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olay, Geçtiğimiz Cumartesi 22.00 sıralarında Beylikdüzü TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin otomobili ile Beylikdüzü'ndeki evine giden Makine Mühendisi Onur Arslan (27) arkadan gelen başka bir otomobilin kendi kullandığı otomobile çarptığını fark etti. Otomobili ile sağa yanaşarak araçtan inen Arslan'ı aynı otomobilden inen 4 kişi silahla tehdit ederek anahtarı istedi. Arslan anahtarı vermemek için direnince şüphelilerden biri silahın kabzasıyla başına 5-6 kez vururken, diğer şüpheli ise elini kıracak şekilde bükerek anahtarı aldı. Havaya ateş açan şüpheliler, Arslan'ı tekmeledikten sonra otomobili gasp ederek hızla uzaklaştı. Şüphelilerin olay yerinde bıraktıkları otomobilin ise çalıntı olduğu tespit edildi.ü

"BAŞIMA SİLAHLA 5-6 KEZ VURDULAR, KORKUNÇTU"

Onur Arslan "TEM otoyolunda evime doğru giderken, arkadan gelen bir araç benim aracıma hafif bir şekilde çarptı. Ben normal kaza oldu zannedip az ileride sağa çektim. İçinden 4 kişi indi. Araçlarının camları çatlaktı ama benim aracımda bir şey yoktu. Benden dolayı olan bir şey değildi, ben de şaşırdım. 'Arabamıza ne yaptın?' dediler ve bana saldırmaya kalktılar. Anahtarımı istediler ve elimden aldılar. İki tane silah çektiler. Silahla bir tanesi başıma vuruyordu. Başımda 7 dikiş var. Diğeri ise havaya ateş açtı. Sonra birden gücüm kesildi. Arabamı alıp kaçtılar. Bana vurdukları araba da çalıntıymış onu bıraktılar. Bende polisi ailemi ve arkadaşlarımı aradım. Arabayı henüz teslim almadım. Bugün ya da yarın alacağım. Başıma silahla 5-6 kez vurdular. Korkunçtu. Silahı filan düşünmüyorsunuz. Bir an önce kurtulma peşindeydim. O an çok fazla bir şey düşünemiyorum" dedi.

ÖNCEKİ SUÇLARINDAN DA ARANIYORLARDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde Esenyurt, Yeşil Kent Mahallesi'nde bir evde olabileceklerini değerlendirdikleri şüphelilere dün akşam 22.30 sıralarında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yaşı 18'den küçük olan T.Y., S.D., Y.Ç. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun düzenlendiği evde arama yapan ekipler 2 tabanca, tüfek ve çalıntı araç ele geçirdi. Küçük yaştaki şüphelilerin sorgusunda 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp ve 5 hırsızlık suçunun failleri oldukları anlaşıldı. Ayrıca T.Y'nin 9 yıl ve S.D.'nin 4 yıl hapis cezası olduğu fakat firari olarak arandıkları anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar

TEM Otoyolu, Beylikdüzü, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
CEYHANLI:İllahi birilerini öldürecekler yada birilerine tecavüz edecekler ki yargımız onu bekliyorum sanki işte bunların sonu belli sen devlet yargı olarak erken müdahale edecek içerden çıkarmayacaksın ki başka kimsenin canı yanmasın
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BK:Gebertin gitsin. 18 den küçük hepsi. .
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LOLO:devlet bunları aerbest bırakır.. Devlet hep arsızdan namusuzdan yana çünki devlette böyle..
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VOLKAN:cezalar artasada içeri girenin intihar etmekten başka çaresi kalmasın, kendi fişini kendi çeksin
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3. Sayfa

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