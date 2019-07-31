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TEM Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkinde kontrolden çıkan otomobil, bir kamyona çarptıktan sonra yolcu otobüsünün önüne düştü.

31.07.2019 16:25 TEM Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkinde kontrolden çıkan otomobil, bir kamyona çarptıktan sonra yolcu otobüsünün önüne düştü. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, oluşan trafik havadan görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkinde Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HM 0553 plakalı otomobilin sürücüsü sapaktan TEM'e bağlandığında aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce 01 BB 846 plakalı kamyona çarpan otomobil, ardından şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün önüne düştü. Yol kenarına savrulan araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Hadımköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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