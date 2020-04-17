TEM Otoyolu'nda korkutan araç yangını
TEM otoyolu Ümraniye mevki'inde bir araç alev alev yandı.
17.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:39
Olay dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevki'inde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı kapladı. Vatandaşlar trafiği durdurarak, yangın söndürücülerle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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