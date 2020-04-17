Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TEM Otoyolu'nda korkutan araç yangını

TEM otoyolu Ümraniye mevki'inde bir araç alev alev yandı.

17.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:51
TEM otoyolu Ümraniye mevki'inde bir araç alev alev yandı. Araca ilk müdahale yoldan gelen sürücüler tarafından yapılırken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevki'inde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı kapladı. Vatandaşlar trafiği durdurarak, yangın söndürücülerle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
(İHA) TEM Otoyolu’nda korkutan araç yangını

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› Güncel ››TEM Otoyolu'nda korkutan araç yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Polis, down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı - Haber 11:22: Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi - Haber 11:22: Ev hanımları da sağlık çalışanları için ev yemeği nöbetinde - Haber 11:22: Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun tutukluluklarının devamına itiraz edildi - Haber 11:22: ABD'de korona virüs salgınında ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber