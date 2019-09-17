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LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi

İstanbul TEM'de kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere saplandı.İtfaiye ekipleri cipte takılı LPG'nin patlama olasılığına karşın bekledi.Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

17.09.2019 09:13

İstanbul-TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere saplandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri araçtaki LPG tankı nedeniyle uzun süre tedbir amaçlı bekledi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. Sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü yola çıktı. Bir süre sonra yan yola giren cip sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarparak parçaladıktan sonra metrelerce sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yolda önlem aldıktan sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Lüks cipte LPG olduğu için tedbir amaçlı beklediler

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü esnada araçta LPG tankı olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı, cip çekici yardımıyla kaldırılana kadar kaza yerinde bekledi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer ise olay yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonrasında araç kaldırılınca trafik normale döndü.

LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
PATOZ:tüplü porş mu? daha uyanamadım sanırım, accık daha yatayım.
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