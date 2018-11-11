TEM Otoyolu'nda Meydana Gelen Kazada Genç Kız Şoka Girdi

TEM Otoyolu'nda Gazi sapağını kaçıran otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Otomobildeki genç kız ise bir süre kazanın şokunu atlatamadı.

SAPAĞI KAÇIRINCA KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sapağı kaçırdı. Sürücü otoyolda aniden yavaşlayınca arkasından seyreden cip sürücüsü de ona çarptı. Kaza sonucu cipin içerisinde 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kazada, otomobildeki genç kız şoka girdi

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Otoyolda ise sürücüler reflektör koyarak önlem aldı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.