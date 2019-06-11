11.06.2019 09:25
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Emniyet şeridinde giden motosikletlinin başına pet şişe atıldı, 2 kez kaza atlattı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde emniyet şeridinde giden motosikletli, iki kaza atlattı. Başına pet şişe atılan motosikletli, o anları kask kamerasıyla kaydetti.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde giden motosikletlin başına gelmeyen geldi. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına çarpan genç, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinden motosikletine binen Murat B., TEM Otoyoluna dönerek Ankara istikametine seyretmeye başladı.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Otoyoldaki seyrine devam eden genç, sürücülerden korunmak amacıyla emniyet şeridine girdi. Buradan giden gencin önüne 2 araç kırdı. Mutlak bir kazadan iki kez kıl payı kurtulan genç, yaşadığı olaylar karşısında şaşkınlık yaşadı. Sürücülere tepki gösteren genç evine geri dönerken, yaşadıkları ise kask kamerasına yansıdı.

Emniyet şeridinde giden motosikletlinin başına pet şişe atıldı, 2 kez kaza atlattı
Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
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ANALİZCİ: Emniyet şeridi nedir önce onu öğren. . . Motosikletin de emniyet şeridini kullanma hakkı yok
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