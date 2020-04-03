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TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev böyle yandı

TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev böyle yandı -Aracın içerisindekiler yangını fark edince kendilerini dışarı attı Ümraniye TEM Otoyolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

03.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:09
TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev böyle yandı
-Aracın içerisindekiler yangını fark edince kendilerini dışarı attı
İSTANBUL - Ümraniye TEM Otoyolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İçerisindeki çocukların da olduğu araçta başlayan yangının erken fark edilmesi olası faciayı önlemiş oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanma anı cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
TEM Otoyolu Kadıköy istikameti Ümraniye sapağında 07.30 sıralarında meydana gelen olayda 16 FL 703 plakalı aracıyla trafikte seyir halinde olan Tuncay Yiğit otomobilin ön kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Otomobil sürücüsü aracını sağa çekerek araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı. Trafikte yangını gören sürücüler araçlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştılar. Alevler büyüyünce sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan otomobili güçlükle söndürdü.
Yangının başladığı araçtaki sürücü ve akrabalarının yangını fark ederek araçtan inmesi olası bir faciayı önledi. Alev alan yanan otomobil kül olurken, TEM otoyolu Kadıköy yönünde trafik oluştu.
Trafikte yanan aracın sürücüsü Tuncay Yiğit, "Trafikte seyir halindeyken araçtan dumanlar ve alevlerin çıkmasıyla aracı sağa çektim. Yangın tüpü yetersiz geldi. Söndürmeye çalıştım sönmedi. Trafikte olan araçlardan yardım istedim onlar da yetmedi ondan sonra itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldım. Araçta 3 kişiydik çocuk da vardı. İstanbul'dan Bursa'ya yeğenlerimi getirmeye gidiyordum" diye konuştu.
Otomobilin yanma anı cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi. TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev böyle yandı

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

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