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TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı Son anda kendini kurtaran sürücü söndürme çalışmalarını izledi Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendiİSTANBUL - TEM Otoyolu Akşemsettin mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

28.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44
TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Son anda kendini kurtaran sürücü söndürme çalışmalarını izledi
Olay nedeniyle istikametinde trafik kilitlendi
İSTANBUL - TEM Otoyolu Akşemsettin mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Son anda araçtan inerek kendini kurtaran sürücü söndürme çalışmalarını izledi. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.
Olay, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolu üzerinde seyir halinde olan Resul Çiğdem'inidaresindeki 06 HD 0129 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıktı. Ne olduğunu anlamayan sürücü bir süre daha gittikten sonra araç alev alev yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü Çiğdem, son anda kendini dışarıya atarak uzaklaştı. Aracın yandığını gören çevredeki sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Son anda kendini kurtaran sürücü çalışmaları izledi
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Akşemsettin itfaiye istasyonuna bağlı ekip, alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise otoyolda dubalarla önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtaki yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürdüğü esnada sürücü Çiğdem, itfaiye erlerinin söndürme çalışmalarını izledi. Çalışmalar sonrasında tamamı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Ankara istikametinde trafik Tekstilkent mevkisine kadar uzadı.
TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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