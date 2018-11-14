Tem Otoyolu'nda Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Ataşehir
mevkisinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda Kartal
'dan Çamlıca
istikametinde seyreden H.E. idaresindeki 34 JR 5689 plakalı otomobil, Ataşehir mevkisinde kontrolden çıkarak Yenisahra yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca saplandı, sürücü ise otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın sürücü koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan H.E, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ulaşım, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kartal,Ataşehir
14 Kasım 2018 Çarşamba 01:23