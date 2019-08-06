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TEM Otoyolu'nda otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde seyreden tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

06.08.2019 14:28 TEM Otoyolu'nda otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde seyreden tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu 2. Viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Orhun Aktaş idaresindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Metin Özbek yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Metin Özbek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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