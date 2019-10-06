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TEM Otoyolu'nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı

TEM Otoyolu'nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi.

06.10.2019 08:09TEM Otoyolu'nda servis midibüs devrildi; 11 yaralı
TEM Otoyolu'nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BAP 150 plakalı midibüs sürücüsü, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu midibüs yola devrildi. Kazada servis midibüsü içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen servis midibüsü olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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