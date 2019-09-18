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Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)

Haber-Kamera : Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi.

18.09.2019 06:43Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)

Haber-Kamera : Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, Gaziosmanpaşa Sapağı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan minibüs

-Yaralıların görüntüsü

-Trafikten görüntü

-genel ve detaylar



TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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