Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)

Haber-Kamera : Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, Gaziosmanpaşa Sapağı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan minibüs
-Yaralıların görüntüsü
-Trafikten görüntü
-genel ve detaylar