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Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

Haber-Kamera : Soer HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi.

18.09.2019 06:46
Haber-Kamera : Soer HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, Gaziosmanpaşa Sapağı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

TEM Otoyolu, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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