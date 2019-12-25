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Tem otoyolu'nda üst geçitte intihar girişimi

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Mevki'nde yaya üst geçidine çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu.

25.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:34
TEM otoyolu Mevki'nde yaya üst geçidine çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yol istikametinde yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.
Olay öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallelerini birbirine bağlayan Paşa Çayırı yaya üst geçidine çıkan M.T. intihar girişiminde bulundu. Adamı gören vatandaşlar durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.
TRAFİK DURDURULDU
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. itfaiye ekipleri de atlama ihtimali üzerine aşağıda şişme yatak açtı. Ailevi sıkıntıları olduğu öğrenilen M.T. müzakereci polis tarafından ikna edildi. Bu sırada ise TEM Otoyolu Ankara istikametine yaklaşık 20 dakika durduruldu. İkna edilen adam itfaiye sepetine alınarak aşağı indirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Tem otoyolu'nda üst geçitte intihar girişimi

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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