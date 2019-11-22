Haberler » Güncel » TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü - Haber

TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü.

22.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:55TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü. Görenleri hayrete düşüren kazada 2 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ikiye bölündü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
(İzzet Aydın/İHA)

TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:43 Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor iddiası
15:43 Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret
15:42 İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...
15:42 Roket adam ingiliz donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı
15:37 Alt yapı çalışmaları Kiremitocağında sürüyor
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:43:46