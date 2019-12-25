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Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem

TEM Otoyolu'nda yaya üst geçidine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihara kalkışan adama, çevredeki bir kadının, "İntihar edip sürücülerin başını belaya sokma" demesi tepki çekti.

25.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:25

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan yaya üst geçidine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Tellere tutunan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. İntihar girişimi esnasında bir kadının "İntihar edip sürücülerin başını belaya sokma" demesi tepki çekti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde bulunan yaya üst geçidine çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Üst geçidin kenarındaki tellere tutunarak ortaya kadar giden M.T. isimli adamı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yola atlama yatağı serdi.

İKNA EDİLDİ

İkna çabalarının sonuç verdiği M.T, merdiven aracıyla çıktığı tellerden alındı. Ailevi sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen M.T, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan intihar girişiminin son bulmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe açıldı.

Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem

TEM Otoyolu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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