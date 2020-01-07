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TEM Otoyolu'nu kilitleyen tır kazası kamerada

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan tırın, bariyerlere çarpıp toprak alanda sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

07.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:21
TEM Otoyolu'nda rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan tırın, bariyerlere çarpıp toprak alanda sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda İstikametinde meydana gelen kazada, 01 CZN 41 plakalı tırın sürücüsü Rüstem Kemaloğlu, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmış ardından toprak alanda sürüklenmişti. Arkasından gelen araçlar ise son anda durarak, tır sürücüsünü araçtan çıkartıp, durumu yetkililere bildirmişti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatılarak çalışmalar yapılmış ve araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılmıştı. Kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tırın yolunda seyir ettiği sırada bir anda kontrolden çıkarak kaymaya başladığı ve bariyerlere çarpıp, toprak alanda sürüklenerek durduğu ve arkadan gelen araçların son anda durduğu görülüyor.
(İHA)
TEM Otoyolu'nu kilitleyen tır kazası kamerada

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA


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