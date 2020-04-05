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TEM Otoyolu sessizliğe büründü

TEM Otoyolu sessizliğe büründü Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda yapılan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM Otoyolu boş kaldı.

05.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:45

TEM Otoyolu sessizliğe büründü

KOCAELİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda yapılan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM Otoyolu boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak 'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararının yürürlüğe girmesi sonrasında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi boş kaldı. Kararın 4 Nisan günü saat 00.00'da başlaması sonrasında Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri, komşu il sınırlarında TEM Otoyolu bağlantı yollarında denetim noktalarında denetim noktaları oluşturdu. Yapılan kontrollerde seyahat izni olmayan vatandaşlar, şehre alınmıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ulaşımda uygulanan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce aracın geçtiği TEM Otoyolu boş kaldı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğun en fazla yaşandığı İzmit Bekirdere Viyadüğü'nde az sayıda tır ve kamyonun geçiş yaptığı gözlemlendi.

TEM Otoyolu sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Zonguldak, Kocaeli, Genel

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TEM Otoyolu sessizliğe büründü
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