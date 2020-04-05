Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEM Otoyolu sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda yapılan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM Otoyolu boş kaldı.

05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda yapılan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM Otoyolu boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak 'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararının yürürlüğe girmesi sonrasında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi boş kaldı. Kararın 4 Nisan günü saat 00.00'da başlaması sonrasında Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri, komşu il sınırlarında denetim noktaları oluşturdu. Yapılan kontrollerde seyahat izni olmayan vatandaşlar şehre alınmıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ulaşımda uygulanan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce aracın geçtiği TEM Otoyolu boş kaldı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğun en fazla yaşandığı İzmit Bekirdere Viyadüğü'nde az sayıda tır ve kamyonun geçiş yaptığı gözlemlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Zonguldak, Kocaeli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TEM Otoyolu sessizliğe büründü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Şehit annesinin ihtiyaçlarını karşılayan jandarma yakacak odunları da kesti - Haber 15:14: Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor - Haber 15:14: Batman Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Haber 15:13: Doktordan 'korona virüse' karşı şarkılı reçete - Haber 15:12: Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın-2 - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber