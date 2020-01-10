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TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.

10.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:44TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü
TEM Otoyolu mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savruldu. Bu sırada, Kadıköy istikametine giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü söz konusu motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede motosiklette bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı da ambulansla kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle TEM Otoloyolu Ümraniye mevkisine trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

TEM Otoyolu, Ümraniye, Elmalı, Güncel

Kaynak: AA

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