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TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü (3)

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.

10.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:33
TEM Otoyolu mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savruldu. Bu sırada, Kadıköy istikametine giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü söz konusu motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede motosiklette bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı da ambulansla kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle TEM Otoloyolu Ümraniye mevkisinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafik akışı normale döndü.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü (3)

TEM Otoyolu, Ümraniye, Elmalı, Güncel

Kaynak: AA


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