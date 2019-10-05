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TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi

TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendiİSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile temizlik aracının çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

05.10.2019 01:57
TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi
İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile temizlik aracının çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Uzun süre boyunca durma noktasına gelen trafikte kuyruk oluştu.
Kaza saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Celaliye Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorlu istikametine seyir halinde olan 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsü ile bir belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarpıştı.
Kaza sebebiyle otobüs içinde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra civardaki hastanelere kaldırdı.
Kaza sebebiyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediliyor. Kazanın sebebi araştırılıyor.
TEM Otoyolunda 8 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi

TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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