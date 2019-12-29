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TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı

TEM otoyolu Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç yan yattı.

29.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:51
TEM otoyolu Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç yan yattı. içinde sıkışan bir kişi itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Şirin Acar yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle hakimiyetini kaybederek yan yattı.Araçta bulunan Filiz Acar isimli kadın araç içinde sıkıştı. yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Halit Arslan/İHA)
TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı

Sabiha Gökçen, TEM Otoyolu, İtfaiye, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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