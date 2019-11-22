Haberler » 3. Sayfa » TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü - Haber

TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü

TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ikiye bölündü.

22.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:27TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü
TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Feci kazada otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu Ankara istikametinden havalimanına giden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı. çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yerinde otoyol kenarına aracını park eden sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasını film izler gibi izleyerek cep telefonlarına çektiler. Zaman zaman polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Yapılan incelemeler ardından, hayatını kaydeden şahıs ambulans ile hastane morguna kaldırıldı. Diğer taraftan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ortadan ikiye bölünen araç çekici ile kaldırıldı. Trafik normal haline döndü. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:24 5 yaşındaki Ömer, kömürlükte çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
20:24 Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi
20:22 Ankara'da intihar girişimi
20:19 Bolu'da, samanlık yangınında yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı
20:05 Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
11:03 Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz
10:58 Victoria Secret'ın yılbaşı gösterisi performans düşüklüğü nedeniyle iptal edildi
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 20:31:35