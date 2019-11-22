Haberler » Güncel » TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü - Haber

TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü

TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ikiye bölündü.

22.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:30TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü
TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Feci kazada otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu Ankara istikametinden havalimanına giden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı. çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yerinde otoyol kenarına aracını park eden sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasını film izler gibi izleyerek cep telefonlarına çektiler. Zaman zaman polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
Yapılan incelemeler ardından, hayatını kaydeden şahıs ambulans ile hastane morguna kaldırıldı. Diğer taraftan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ortadan ikiye bölünen araç çekici ile kaldırıldı. Trafik normal haline döndü.
(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

TEM Otoyolu, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 Edirne devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:43 Hande Fırat, canlı yayında Muharrem İnce'nin gönderdiği mesajı okudu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:28:17