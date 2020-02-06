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TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

06.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:43TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pozantı Tarsus TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, İzmir'den aldığı 35 ADT 935 plakalı cip ile Şanlıurfa'ya hareket eden Dündar Aydın, önünde seyreden plakası alınamayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dündar Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan otoban yolu jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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