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TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi.

10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:31
TEM otoyolu mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde meydan gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan 2 kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(Metin Başar/İHA)
TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu, Motosiklet, Ümraniye, Güncel

Kaynak: İHA


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