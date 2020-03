Tem otoyolunda feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Tem otoyolunda feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralıÇocuklarının başından bir an ayrılmadılarDÜZCE - TEM Otoyolu Düzce Elmalık mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada çocukları yaralanan aileler, çocuklarının başından bir an ayrılmadı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Elmalık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet G. İdaresindeki 34 BPN 174 hafif ticari kamyonet Düzce Elmalık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari kamyonet içinde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı çocuklarının başından aile bireyler bir an olsun ayrılmadı. Bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekipleri ile olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldı. Sürücü Mehmet G. ile birlikte Dilşah G., Erdal A., Meral A., 4 yaşındaki Fatih G., 5 Yaşındaki Ayşe G. ve 3 yaşındaki Sevim A. yaralandı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan yol, aracın olay yerinden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

