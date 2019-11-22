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TEM otoyolunda feci kaza...Araç ikiye bölündü

TEM otoyolunda feci kaza...Araç ikiye bölündü Kazada iki kişi ağır yaralandıİSTANBUL - TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında araç ikiye bölündü.

22.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:23
TEM otoyolunda feci kaza... ikiye bölündü
Kazada iki kişi ağır yaralandı
İSTANBUL - TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında araç ikiye bölündü. Görenleri hayretler içerisinde bırakan kazada iki kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
TEM otoyolu Kavacık mevkiinde saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ikiye bölündü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada iki kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yetkililerin olay yerinde çalışması sürüyor.
TEM otoyolunda feci kaza...Araç ikiye bölündü

TEM Otoyolu, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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