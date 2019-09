TEM Otoyolunda kaza: 1 motosikletli yaralandı

TEM Otoyolunda kaza: 1 motosikletli yaralandıYaralı motosikletliyi arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı

İSTANBUL - TEM Otoyolunda aniden yan yola girmek isteyen araç sürücüsüne arkasında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü çarptı. Çapma nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsünü arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Demir, yönetimindeki 34 FL 5871 araç TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken yan yola girmek istedi. O esnada Engin Şenses isimli motosiklet sürücüsü de Serkan Demir'in kullandığı aracın hemen arkasında aynı istikamette seyir halindeydi. Aracıyla yan yola girmek isteyen Serkan Demir, arkasından gelen motosikleti fark etmedi. Demir, ani bir şekilde şerit değiştirerek yan yola girmek istedi. O sırada arkasında seyir halinde olan Şenses, duramayarak Demir'e arkadan çarparak yola savruldu.Arkadaşları, motosiklet sürücüsünü yalnız bırakmadıKaza sonrası acılar içerisinde yerde kıvranan Engin Şenses'in yanına gelen arkadaşları, onu bir an olsun yalnız bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şenses'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı."Otomobil bir anda sağa çıktı, motosiklet duramadı ve araca vurdu"Olayın yaşandığı esnada orada bulunan motosiklet sürücüsü Baki Çeken, "Biz oradan geliyorduk. Otomobil sürücüsü arkadaş, kavşağa birden girmek istedi. Ben arkadan izliyordum, otomobil bir anda sağa çıktı. Bizim arkadaş da fren tutmayınca mecburen araca vurdu. Çok şükür, durumu iyi. Büyük bir ihtimalle ezikler falan vardır ama Allah'a hamdolsun şuuru yerinde" dedi.

Kaynak: İHA