Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEM Otoyolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:10
TEM Otoyolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 yaralı
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nagihan D. idaresindeki 41 T 7032 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü Nagihan T. yaralanırken araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araç içerisinden çıkartılan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››TEM Otoyolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:25: Termal otelde korkutan yangın - Haberler 21:24: 36 laboratuvar daha koronavirüs testi için yetkilendirildi - Haberler 21:23: - Büyükçekmece'de parti düzenleyen 4 kişiye 2 ay ev hapsi - Haberler 21:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak... - Haberler 21:20: Kuyumcudaki hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler