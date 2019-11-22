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TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

TEM otoyolunun Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobil ikiye bölündü. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

22.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:24

'da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil parçalandı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Kazada ikiye ayrılan otomobilde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi öldü, biri kadın 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu, Beykoz, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (15)
AH AH:eğer kurallara uymazsanız hızlı araç kullanırsanız üzücü bir olayla karşılaşmanız muhtemeldir. burda araç o marka olmuş bu marka olmuş önemli değil 5 dk sonra gitmek hiç gitmemekten çok iyidir tedbir bizden takdir Allahtandır elbet
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KARTAL92:TOFAŞ DÜŞMANLARI NERDE YA BU ARADA İKİYE BÖLÜNMÜŞ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİGİNİZ İTHAL ARAÇLAR , HA BİDE TOFAŞIN EN YENİSİ 17 YAŞINDA BU ARABA MAKSİMUM 9 YAŞINDA ALLAH RAHMET EYLESİN ALLAH KAZA BELA VERMESİN
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AA:Lütfen hız yapmayalım trafikte birbirimize saygılı sabırlı olalım arkadaşlar böyle kötü sonuçlarla karşılaşmayalım araba ne hale gelmiş kaç km hızla çarptıysa artık
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....:Allah rahmet eylesin
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AZIN:sahte arabaya benziyor 2''ci el. . . .
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PARASIZ ADAM ADAM MI:Accent accident olmuş. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. Bir gözümü açtım Tahtalıköy gari.
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HUKUKÇU:ne kadar terbiyezissin sen
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ÖZHUKUK:Merhaba, Hakkınızda suç duyurusunda bulunulancaktır.
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TENEKE:Teneke parçası Hundai işte
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.....:arabalara lüx diyorlar maşallah bir kazada sanki teneke parçası denetleniyormu acaba
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