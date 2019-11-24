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TEM Otoyolunda seyir halindeki araç yandı

TEM Otoyolunda seyir halindeki araç yandıDÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeyken birden alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü.

24.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:26
TEM Otoyolunda seyir halindeki araç yandı
DÜZCE - TEM Otoyolu kesiminde seyir halindeyken birden alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. Otomobilin patlama riskine karşı Otoyol Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Yangın; akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Sabri Hançer idaresindeki 54 KD 004 plakalı otomobil, Otoyol Üç köprü mevkiinde bir anda alev aldı. Otomobili hemen emniyet şeridine çeken sürücü Sabri Hançer, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak, aracının yandığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevler içinde kalan otomobile hemen müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.
Polis ekipleri ise otomobilin patlama riskine karşı otoyolun Ankara şeridini trafiğe kapattı. Yarım saat trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesi ile birlikte otoyol kademeli olarak trafiğe açıldı.
Polis ekipleri yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.
TEM Otoyolunda seyir halindeki araç yandı

TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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