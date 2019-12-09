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TEM Otoyolunda tır kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen feci kazada tır, kamyona arkadan çarptı.

09.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:55TEM Otoyolunda tır kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu mevkiinde meydana gelen feci kazada tır, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baş kısmı ikiye ayrılan tır kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsü ise sıkıştığı yerden çıkamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle 2 saat boyunca TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 06.30'da TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Yaprak idaresindeki 34 ZJ 6424 plakalı tır, Hilmi Kaya idaresindeki 50 LG 053 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpma etkisiyle tırın baş kısmı koparak yola savruldu. Kamyon ise yolun sağına devrildi. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi. Ekipler, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal etti.
Tır sürücüsü Bekir Yaprak, sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Hilmi Kaya'nın ise yaralı olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen kamyon ile tır daha sonra yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Davut Has/İHA)

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: İHA

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