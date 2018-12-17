Tem Otoyolunda Tır Kazası: 2 Yaralı

TEM otoyolu Çerkezköy- Silivri
yolunda tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Büyükçavuşlu
mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den İstanbul
istikametine giden tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası tırın devrilmesi üzerine bir süre İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
İstanbul,Çerkezköy
Kaynak: İHA