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TEM otoyolunda zincirleme kaza

Bahçeşehir TEM otoyolunda freni patlayan bir kamyon önce tıra, ardından 4 araca çarptı.

25.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:26TEM otoyolunda zincirleme kaza
TEM otoyolunda freni patlayan bir kamyon önce tıra, ardından 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bahçeşehir TEM otoyolu istikametinde yaşandı. Freni patladığı iddia edilen 07 AR 025 plakalı kamyon önce seyir halindeki tıra, ardından da 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonrası sürücü Mehmet Yamaç kamyon içerisinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkışa sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine verildi. Sürücü Yamaç, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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