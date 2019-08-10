Haberler» Güncel» Haber

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde 6 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

10.08.2019 09:20
TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

TEM Otoyolu, Akyazı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:32   Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor
10:32   Zara'da yaz Kur'an kursları sona erdi
10:31   TIRAŞLAR BELEDİYEDEN
10:31   ARNAVUTKÖY'DE BAYRAM ÖNCESİ İŞÇİLERİN MAAŞLARINI BÖYLE GASP ETTİLER
10:31   BARAJ HAVZASINDA KALAN İKİ MAHALLE TAŞINIYOR
10:30   Türbe ziyareti yolunda kaza: 11 yaralı
10:29   KÖY ÇOCUKLARINA AYAKKABI DAĞITTI