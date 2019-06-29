29.06.2019 19:49
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TEM Otoyolundaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi

TEM Otoyolundaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolundaki bir medya kuruluşunun önünde yolun ortasında bırakılan bir minibüs polisi alarma geçirdi.

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolundaki bir Medya kuruluşunun önünde yolun ortasında bırakılan bir Minibüs polisi alarma geçirdi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından minibüsün kaçak göçmenleri taşıdığı belirlendi.

Olay akşam saatlerinde Bağcılar, TEM Otoyolu'nda bir medya kuruluşunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir minibüsün yolun ortasında şüpheli olarak durduğunun ihbarını alınca olay yerine hızlıca geçti. Minibüsün içinde şüpheli poşetlerin olduğunu gören ekipler olay yerine bomba imha uzmanı istedi. Polis ekipleri, 39 BF 408 plakalı araç üzerinde yaptığı çalışmada, aracın yabancı uyruklu kaçak göçmenlere taşıdığını, araç içindeki eşyaların da şişme bot, ayakkabı ve yiyecek içecek olduğunu belirledi. Kaçak göçmenlerin minibüsü arıza yaptığından dolayı bırakıp kaçtığı ekipler tarafından tespit edildi. Olay sonrası Tem Otoyolunda yoğun bir trafik oluşurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
medya , bağcılar , minibüs , tem otoyolu , 3. Sayfa

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