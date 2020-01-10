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TEM otoyolundaki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

TEM otoyolu Ümraniye mevki'inde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrularak seyir halinde olan özel halk otobüsünün altına girdi.

10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:43TEM otoyolundaki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
TEM otoyolu mevki'inde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrularak seyir halinde olan özel halk otobüsünün altına girdi. Motosikletten yola savrulan iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden karı kocanın adlarının Çağan ve Dilek Dereli Çokcan olduğu tespit edildi.

TEM otoyolu Ümraniye mevki'inde meydan gelen kazada, seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan özel halk otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan iki kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin karı koca oldukları ve adlarının Çağan Çokcan ile Dilek Dereli Çokcan olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Motosiklet, Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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