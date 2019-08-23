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TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

23.08.2019 15:24 TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.
Öğrenciler, kazandığı bölüme kaydığını yaptırmak için aileleriyle Balkan Kongre Merkezi'ne geldi.
Burada kayıt tarihi boyunca stant açan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ve aileleri bilgilendirdi. Ekipler, öğrencilere polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.
Polis öğrencilere ve standı ziyaret edenlere ikramda bulundu.
Hem veliler hem de öğrenciler polis ekiplerinin bilgilendirmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi, TEM Otoyolu, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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