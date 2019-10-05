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TEM yanyolda kamyon devrildi

TEM Otoyolu yan yolda üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araçla kamyonun karıştığı kazada kamyon devrildi.

05.10.2019 09:25TEM yanyolda kamyon devrildi
TEM Otoyolu yan yolda üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araçla kamyonun karıştığı kazada kamyon devrildi. Trafik yoğunluğu oluşan yolda 2 sürücünün tartışması da kameraya yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 TR 731 plakalı kamyon başka bir araç ile karıştığı kaza sonucu yağmurda kayganlaşan yolda yan yattı. Kaza sonrası kimseye bir şey olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücülerle konuşup kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Tek şeride düşen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kaza sonrasında yolda bir sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü de birbirlerine yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmayı yine olay yerinde bulunan vatandaşlar sonlandırdı.
(Murat Delice/İHA)

TEM Otoyolu, Altınşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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