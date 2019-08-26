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Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı

SAKARYA'da TEM yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

26.08.2019 16:55 Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı
SAKARYA'da TEM yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Şahin Çam yönetimindeki 34 DP 0603 plakalı otomobil önündeki Hasan Çağoğlu'nun kullandığı 78 DE 778 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobildeki sürücü Şahin Çam ile birlikte Hanife Çam, Ayşe Ana Koç ve Mahmut Eren Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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