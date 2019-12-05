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TEMA, 1 milyon gönüllü hedefliyor

Bugüne kadar yaklaşık 850 bin gönüllünün desteğini alan TEMA Vakfı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde #GönlünüVer kampanyasını başlattı.

05.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:18TEMA, 1 milyon gönüllü hedefliyor
Bugüne kadar yaklaşık 850 bin gönüllünün desteğini alan TEMA Vakfı, 5 Dünya Gönüllüler Günü'nde #GönlünüVer kampanyasını başlattı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde yaklaşık 850 bin gönüllünün desteğiyle başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı, bugün başlattığı kampanyayla 1 milyon gönüllüye ulaşmayı hedefliyor.
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, 1 milyon gönüllüye ulaşma hedefinin Kurucu Onursal Başkanlar Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca'nın yıllar önce vakfı kurarken koydukları önemli bir hedef olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yıllar içinde kendilerinden bayrağı teslim alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bugün yaklaşık 850 bin gönüllüye ulaştık. Ancak doğanın korunması için çok daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple 1 milyon gönüllü hedefine ulaşmak için bir kampanya başlatıyoruz. Publicis İstanbul'un gönüllü olarak hazırladığı #GönlünüVer kampanyamızı vakfımız için özel bir öneme sahip olan Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü'nde kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle sürdüreceğimiz kampanyamız kapsamında doğaya gönlünü vermek isteyen herkesi TEMA Vakfı'na gönüllü olmaya davet ediyoruz."
Türkiye'de 20 yaş ve üstü her 120 kişiden birinin gönüllüsü olduğu TEMA Vakfı'nın sürdürdüğü çalışmalar gönüllülerinin gayretleriyle gerçekleşiyor.
Gönüllüler, ağaçlandırma, eğitim, bilgilendirme ve tanıtım, gönüllülük, farkındalık ve savunuculuk alanlarında görev alıyor.
Dileyenler, http://tema.org.tr/gonullumuzolun bağlantısından gönüllü olabiliyor.

Hayrettin Karaca, Deniz Ataç, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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