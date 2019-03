Tema'dan "Bez Torba" ve "Matara" Çağrısı

Kaynak: AA

İLYAS AVCI - Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç , "Evden çıkarken 'anahtarımız, cep telefonumuz yanımızda mı' diye nasıl bakıyorsak, mutlaka 'bez torbamız var mı' diye de kontrol etmeliyiz. İkincisi de pet şişe kullanımından kurtulmak için mataraya geçmemiz, yanımızda matara taşıma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor." dedi.Ataç, AA muhabirine açıklamada, doğaya büyük zarar veren plastiklerin mümkün olduğunca az kullanılması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini söyledi.Poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin çalışmaların önemine dikkati çeken Ataç, şöyle devam etti:"Maalesef yıllardır poşet ve plastiği 3-5 dakika kullanıp atmaya çok alıştık. Para ödemek sadece caydırıcı unsur. Artık hep birlikte, para ödemesek bile bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evden çıkarken 'anahtarımız, cep telefonumuz yanımızda mı' diye nasıl bakıyorsak, mutlaka 'bez torbamız var mı' diye de kontrol etmeliyiz. İkincisi de pet şişe kullanımından kurtulmak için mataraya geçmemiz, yanımızda matara taşıma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar evlerimize su arıtma aletleri taktırmalıyız. Belediyelerimize baskı yaparak çeşmelerimizden içilebilir su akmasını sağlayıp, pet şişe kullanımından tamamen kurtulmamız gerekiyor. Naylon poşet kullanımında olduğu gibi su kullanımına da çok dikkat etmemiz lazım. Biz yıl boyunca bunun üzerinde duracağız."Bu yıl Sıfır Atık Projesi'nin yanı sıra çocuklara yönelik doğa eğitimlerine de devam edeceklerini belirten Ataç, "Çocukları doğayla buluşturmaya, gönüllerinde doğa sevgisini yeşertmeye çalışıyoruz. Bu eğitimleri Türkiye'ye yaymaya çalışacağız." diye konuştu.Biyoçeşitliliğin önemi anlatılacakAtaç, 2019'un ikinci yarısında "Biyoçeşitlilik Projesi"ni hayata geçireceklerine işaret ederek, "Arıların biyoçeşitlilik için neden önemli olduğunu anlatacağımız bir proje olacak. Türkiye biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke fakat ne yazık ki farkında değiliz. Kamuoyunun bilinçlenmesi için büyük bir biyoçeşitlilik kampanyası yürüteceğiz." ifadelerini kullandı. Konya 'nın yeraltı su kaynaklarının her geçen yıl azaldığına değinen Ataç, TEMA olarak uzun yıllardır Konya ve çevresinde kırsal kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını aktardı.Konya Ovası'nda ürün deseninin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Ataç, şu değerlendirmelerde bulundu:"Sıcağa dayanıklı ve az suyla yetişebilecek ürünlerin seçilmesi lazım. Birden bire çok su isteyen ürün çeşitlerine yöneldik. Bu ürünleri teşvik ettiğimiz için çiftçi doğal olarak bunları üretmeye başladı. Bölgesel planlamaya geçerek, teşvikler verip Konya'nın su sarfiyatını hızla düşürmemiz lazım çünkü şu anda Konya'nın su bilançosu eksi seviyede. Bunu bu şekilde sürdüremeyiz. İklim değişikliği ile beraber hepimizin gıda güvenliği için daha az suyla ve sıcakta yetişebilir bitkilere ihtiyacımız olacak. Her geçen sene bunu daha çok hissedeceğiz ve aramaya başlayacağız. Yetkililerin bu havzaya özgü ürün planlaması yapması lazım.""Fidan bağışı bekliyoruz"Ataç, TEMA'nın Türkiye'nin her yerinden ve halkın her kesiminden destek gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:"Gönüllü ve aktif çalışan sayımız ne kadar çok olursa, biz de doğa için o kadar büyük hizmetler yapmaya devam ederiz. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Tabii ki ağaçlandırma devam edecek. Yine bağışçılarımızdan fidan bağışı bekliyoruz. Herkes çok gereksiz hediyeler alıyor. Alınan ve kullanılmayan o kadar çok hediye var ki onun yerine fidan bağışlayabilirler. ya da çocuklar için doğa eğitimine destek olabilirler. Bir yıl süren doğa eğitimlerini okullarda gönüllü öğretmenlerimizle yapıyoruz. Bunun için de kaynağa ihtiyacımız oluyor."