TEMA'dan "Çevre ve Çocuk Şenliği"

Bafra
'da, TEMA Vakfı tarafından Dünya Çevre Günü
dolayısıyla "Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenlendi.
Şenlik kapsamında Belediye Başkan Vekili Ahmet Tokgöz, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner
, TEMA Vakfı Bafra temsilcisi Süleyman Özata ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TEMA Vakfının gönüllü öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gençlik merkezi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı
'nda son buldu.
Tokgöz, burada yaptığı konuşmada, başta topraklar olmak üzere doğal varlıkların korunması için bilinçli ve öncü bir sivil toplum kuruluşu olan TEMA Vakfının tüm gönüllülerine teşekkür etti.
Organizasyon kapsamında atık pil toplama kampanyası da düzenlendiğini belirten Tokgöz, "Bu kampanya ile amacımız, atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini küçük yaşta bilinçlendirmek. Böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmayı umut ediyoruz." dedi.
Özata da tüm sivil toplum örgütleri ve tüm kuruluşlarla çevreye değer verilmesini istediklerini dile getirerek, "Bu amaçla şenlik düzenliyoruz. Çünkü eğitim çocuklardan başlar." ifadesini kullandı.
Etkinlik, öğrenciler tarafından şiirler okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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