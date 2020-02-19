TEMA'dan çocuklara "Yerküreye Saygı-İklimi Koru" eğitimleri

"Yerküreye Saygı" Projesi kapsamında Sompo Sigorta 'nın 3 yıllık iş birliğine imza attığı TEMA Vakfı, 2020 yılında 30 ilde 12 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 'İklimi Koru' eğitimlerine başladı.

Yerküreye Saygı projesi kapsamında yapılan saha aktiviteleri ve online faaliyetler ile bugüne kadar yaklaşık 32 milyon kişiye ulaşılan proje, şimdi de gönüllü katılımına açılıyor.

İklim gönüllülüğü konusunda topluma öncülük etmeyi amaçlayan Sompo Sigorta, "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" hareketi ile yeni dönemde gönüllüleriyle birlikte birçok çalışma yürütecek. Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, Mart ayı içerisinde yerkureyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusu yapılabilecek.

Projenin ilk yıl değerlendirmesi, "İklimi Koru" eğitimleri ve iklim gönüllülüğü üzerine yeni bir açılım yaratacak olan "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" ile ilgili bilgiler, Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın katılımlarıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

İklim krizinin bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, şöyle konuştu:

"TEMA Vakfı olarak; geleceğimizi tehlikeye sokan iklim krizine karşı Milli Eğitim Bakanlığı ve Sompo Sigorta ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Bizim için toprağı korumak, iklimi korumaktır. Şimdiye kadar bu anlayıştan hareketle birçok farklı ilde çeşitli etkinlikler düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz.

"'Yerküreye Saygı' projesi kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programıyla da çocukların iklime bağlı olarak kendi yaşamlarında ve doğada gerçekleşen değişimleri fark etmelerini; aynı zamanda bu değişimlerin yine kendi yaşamlarından yola çıkarak nedenlerini ve

sonuçlarını tartışmaları, gözlemlemeleri ve çözüm önerileri üzerine düşünmelerini istiyoruz.

"İlkokullarda 7.500 çocuğa ulaşmak üzere başlattığımız eğitim programımızı bu yıl ortaöğretim okullarına yaygınlaştırarak 30 ilde 5.000 ortaöğretim öğrencisine daha ulaşmayı planlıyoruz.

"Böylelikle bu yıl toplam 12 bin 500 çocukta ve proje sonunda ise yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.

"Geçen yıl başladığımız ve 20 ilde yaklaşık 2.000 genç ve yetişkine ulaştığımız belgesel gösterimleri ve iklim söyleşilerini bu yıl yaygınlaştırarak 30 ilde uygulayacağız.

"Ayrıca bu illerde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak üzere saha çalışmaları da gerçekleştireceğiz.

"Sahada gerçekleştirilecek bu farkındalık etkinlikleriyle bu yıl en az 3.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

Yerküreye Saygı projesinin başlangıcından bu yana geçen 1 yıl içerisinde, küresel ısınma ve iklim krizi konularında farkındalık yaratmak üzere son derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, "TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde programladığımız eğitim projemizi bu eğitim öğretim döneminde başlattık" dedi ve ekledi:

"Diğer yandan, bireysel hayatta yapılacak küçük davranış değişiklikleri sayesinde nasıl tasarruf edileceğini ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl azaltılabileceğinin anlatıldığı video serilerini projenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladık.

"Projeye özel olarak hazırlanan ve iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zararları konu alan klibi ile ön plana çıkan 'Sensin, Benim, Biziz Dünyanın Sigortası' adlı rap şarkısı ile geniş bir genç kitleye ulaştık.

"Sosyal medya üzerinden yaptığımız farkındalık çalışmaları ile 32 milyonluk bir erişim ve 34 milyonluk izlenme sayısı elde ettik.

"Proje çatısı altında bu çalışmaları yürütürken, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları da koruma altına alan Türkiye'nin ilk 'İklim Sigortası'nı da Sompo Sigorta olarak hizmete sunduk."

Şimşek, bu sonuçların kendilerine daha fazlasını yapma cesareti verdiğini ve projenin kapsamını "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" hareketi ile genişleterek, iklim konusundaki aksiyonları gönüllüler ile birlikte ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı ve ekledi:

"Çalışanlarımız ve acentelerimiz başta olmak üzere tüm Sompo Sigorta ekosistemi de bu gönüllü hareket içerisinde yer alacak.

"Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle, yerküreyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilir." (Fotoğraflı)